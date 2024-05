JEUX DES ÎLES : 39 jeunes sportifs saint-martinois dans la compétition

Dans le cadre de la 26ème édition des Jeux des Îles, la Corse vibre au rythme du sport depuis hier, jusqu’au 26 mai prochain. Et les 39 jeunes sportifs saint-martinois sélectionnés comptent bien porter haut les couleurs du territoire en ramenant des médailles !

La délégation de Saint-Martin marquait sa première participation aux Jeux des Îles l’année dernière, sur invitation de la Martinique. Mais cette année, les performances de nos jeunes sportifs seront comptabilisées grâce au Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS) de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui est dorénavant membre de plein droit des Jeux des Îles. « Le but est d’aguerrir notre jeunesse et faire en sorte que nos jeunes sportifs progressent, ils ont vu le niveau l’année dernière et se sont entrainés cette année pour avoir de meilleurs résultats » déclarait Alain Gros-Desormeaux, président du CTOS-SBSM. Les 39 sportifs entre 12 et 15 ans sont accompagnés de 12 entraîneurs encadrants, prêts à exceller dans leur discipline respective : football, basketball, tennis, athlétisme ou gymnastique. Sans compter sur la cheffe de la délégation officielle en la personne de Wendy Gumbs, une médecin, le Dr Foumann, et un kinésithérapeute, Daniel Kalakesh, sont également du voyage. Bonne chance à nos sportifs ! _Vx

Interviewés à l’aéroport de Grand-Case avant le départ pour la compétition, deux jeunes sportifs saint-martinois sélectionnés pour participer aux Jeux des Îles ont partagé leur impression. L’impatience de jouer et de gagner était palpable.

« J’ai été sélectionné pour la délégation de basket et je suis fier de représenter Saint-Martin aux Jeux des Îles. Je suis un peu impatient, j’ai envie de sortir de Saint-Martin pour aller jouer. Je ne suis pas nerveux parce que c’est un sport que j’aime, ça fait presque 7 ans que je le pratique. J’espère ramener une médaille ! » Mathis

« Je ne ressens pas grand-chose pour le moment mais je sais que quand la compétition va commencer, je serai très nerveuse. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre mais c’est la première fois que je voyage aussi loin et c’est aussi la première fois que je suis sélectionnée en athlétisme et j’en suis fière. Je suis très heureuse et je vais gagner ! » Chanel

