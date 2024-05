Violences sexuelles faites aux enfants : brisons le tabou

Le Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) de Saint-Martin et Saint-Barthélemy organise au sein du tribunal de proximité à Marigot, la Journée Nationale d’Accès au Droit (JNAD) qui se déroulera demain, vendredi 24 mai 2024, de 9h à midi.

Pour rappel, cette journée nationale fut créée en 2018 par le ministère de la justice afin de promouvoir la politique publique d’aide à l’accès au droit de manière générale sur l’ensemble du territoire et de mettre en lumière les actions menées localement tout au long de l’année. Elle a pour but de conférer une plus grande visibilité des CDAD et des structures qu’ils coordonnent. À l’occasion de cette journée évènement du vendredi 24 mai 2024, le thème retenu pour cette conférence-débat gratuite et ouverte à tous sera celui des violences sexuelles faites aux enfants avec pour volonté de briser un tabou trop ancré dans notre société. Une invitée d’honneur participera aux échanges en la personne d’Aude Camagne, membre de la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants). _Vx

