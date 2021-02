SPORT & NAUTISME / Découverte des Activités de Plein Air : une seconde édition en version améliorée

Le dispositif mis en place par le Club Nautique (CNSM) visant à garantir aux enfants un accès au sport revient en force avec cette deuxième session pendant les vacances d’hiver.

Le concept initial reste le même à savoir que chaque enfant reçoit un carnet de 10 tickets d’une valeur totale de 200€, dont un bon donne accès à une activité sportive.

L’évolution du projet réside dans le passage à la journée complète de 9h à 17h au lieu de la demi-journée. La logistique a donc dû être adaptée, les repas ont été fournis gratuitement aux enfants. Petit-déjeuner, déjeuner et goûter ont été livrés et distribués par Lainez. Le transport en bus était quant à lui toujours organisé par l’association.

Autre différence notable, le nombre d’activités proposées. Autrefois 3, c’est désormais 5 sports que les enfants ont pu tester et pratiquer en roulement d’1h30 entre chaque activité.

Natation, kayak, voile optimiste (sur un petit bateau où tiennent 2 à 3 personnes) et goélette (sur un bateau pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes), beach tennis, boxe et beach rugby (animés par des BAFA).

Si le mercredi était consacré aux enfants de Quartier d’Orléans, ce sont ceux de Concordia et de Sandy Ground qui prirent possession de la plage de Friar’s Bay les jeudi et vendredi, où la fantastique équipe du dispositif DAPA et ses partenaires s’étaient réinstallés. 80 enfants par journée se sont succédés au long des activités proposées. Sur ces 80 enfants, on dénombrait 20% de nouveaux par rapport à l’édition précédente. DAPA n’aurait pas lieu d’être sans la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES), le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et la Caisse d’allocations familiales (CAF). Leurs partenaires sont le club de voile de Friar’s Bay, AFPS (pour la natation et la surveillance de baignade), ABC Intersport, Kakao Beach Club et UNSS Monts des Accords. Prochaine session pendant les vacances de Printemps._Vx