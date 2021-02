STREET ART : Première fresque à la Baie Orientale

Le collectif Wall Art a encore frappé, mais c’est sous les bombes de Slimane que les couleurs ont explosé à Orient Bay.

La rencontre entre Donovan Tremor (co-fondateur du collectif Wall Art) et Sliman Ismaïli Alaoui (artiste peintre) était inévitable. C’est d’ailleurs au cours de cette dernière que le projet de fresque à la Baie Orientale est née. Et pour cette première fresque dans ce paysage particulier, les deux artistes ont choisi un caméléon, animal certes peu répandu sur l’île mais ça reste néanmoins un animal tropical qui s’adapte à son environnement et non l’inverse. Il leur fallait aussi un animal inédit en termes de réalisation artistique, s’il y a déjà tortues, papillons, oiseaux et autres animaux emblématiques peinturlurés sur les murs du territoire, le caméléon coloré de la BO est une grande première. Animaux et couleurs, deux thématiques chères et fidèles à la ligne directionnelle de l’association dont l’optique principale est de poser aux travers de couleurs des idées nouvelles, des idées d’ailleurs mais toujours dans un cadre touristique ou ayant un lien de près ou de loin avec l’île de Saint-Martin. Le collectif Wall Art accueille tout artiste de street art, même de passage, afin d’embellir les rues du territoire grâce au talent et au style de chacun-e. Donovan a choisi d’y intégrer Sliman qu’il considère comme un artiste d’une grande motivation avec la volonté d’apporter sa touche à Saint-Martin. Sliman montre de nombreux styles et s’est réjoui de ce nouveau projet. Le choix du motif lui a permis de pouvoir s’amuser avec les couleurs et de s’exprimer artistiquement avec un lettrage Orient Bay sur le mur d’en face, clin d’œil à ses 15ans d’expérience dans le graffiti. Il aura œuvré 3 jours d’affilée pour concrétiser cette première œuvre visible à mi-chemin de l’avenue des Plages, face aux murs arrières des restaurants de la place du village. De nombreux passants, touristes ou même résidents se sont régalés de pouvoir admirer l’artiste à l’œuvre. Nous aussi._Vx