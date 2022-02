SPECTACLE : Rockstar mode d’emploi

Le temps d’une soirée, François Bry a diverti, formé et instruit le public rassemblé au théâtre de la Chapelle avec son spectacle intitulé « Comment devenir une rockstar en moins de 90 minutes ».

Grand mélomane et fantastique guitariste, cet ancien professeur de musique a présenté cette nouvelle comédie qu’il a écrite lui-même à une assemblée impatiente de savoir comment accéder au statut de star du rock. La formation accélérée a débuté avec une introduction au rock, style musical cher à l’artiste et qui regorge de classiques dont les spectateurs se sont régalés d’entendre à nouveau. La scénographie était épurée, ne gardant que l’essentiel, à savoir des guitares, des amplis, des micros et deux écrans pour projeter les photos des figures emblématiques du rock. Le jeu de lumières orchestré par Erwan Trotel a vivement contribué à faire de cette soirée un véritable spectacle de théâtre-concert. François Bry est un passionné et le transmet naturellement. Le texte est vif, saupoudré de jeux de mots dont il a seul le secret, d’informations et d’anecdotes enrichissantes, le tout interprété avec une grande nonchalance et un vrai plaisir de l’interprétation. Le cours humoristique de 90 minutes entrecoupé d’interludes musicales jouées en live à la guitare donne un rythme qui défie la notion du temps, François Bry enchaine les conseils et passe en revue le kit de base pour devenir une rockstar : le look, l’attitude, l’instrument, les accords, les paroles, l’originalité.

Grand moment lorsque François a rendu hommage à Jimi Hendrix en reproduisant la signature de cette légende du rock’n’roll, à savoir jouer avec les dents. Les costumes ne sont pas en reste et sont intelligemment concoctés par Nuria Sala. Le professeur n’a pas hésité à pousser la dérision en se transformant en personnage de ZZ Top, provoquant les rires dans le public suspendu à sa guitare. Public qui n’a pas manqué de participer activement au spectacle lorsque François Bry a convié un couple à le rejoindre sur scène pour une chorégraphie signée Christine Artus prouvant que quoiqu’il arrive, la musique rassemble. Les applaudissements enthousiastes en fin de spectacle ont fait place à un rappel qui confirme le talent brut de François Bry. _Vx

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui