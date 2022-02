Culture : La poésie à l’honneur à l’Amuseum Naturalis

« La poésie de Saint-Martin est une expression puissante de la culture et de l’identité », souligne Jenn Yerkes, co-conservatrice de l’Amuseum Naturalis. « Et la traduction de poésie est un art. Nous savions qu’il faudrait un traducteur spécialisé de l’île pour capturer la nuance et l’esprit de ces poèmes. Nous avons donc été ravis de collaborer avec Alex Richards qui a traduit en français de nombreux poèmes écrits par des artistes de Saint-Martin ! »

Deux des expositions présentent des sélections de livres récemment publiés : Reflections de Ruby Bute et SOS : Season of Storms de Fabian Badejo. La troisième exposition présente des poèmes composés par dix poètes locaux.

Toutes ces expositions sont également présentées à l’Amuseum en version anglaise. Étant donné que l’anglais a toujours été la langue principale de l’île, presque toute la poésie de Saint-Martin a été écrite en anglais. Souvent, les auteurs utilisent l’anglais Saint-Martinois, qui a ses propres mots, phrases et grammaire uniques.

« Saint-Martin a une riche culture vieille de plusieurs centaines d’années », précise le co-conservateur Mark Yokoyama. « Au cours des dernières décennies, de nombreuses personnes ont immigré ici, dont de nombreux francophones qui ont du mal avec la langue principale de l’île, l’anglais. Les traductions françaises de la poésie locale leur permettent de découvrir une partie de la culture saint-martinoise. C’est une étape sur la voie de l’intégration des nouveaux résidents dans la société de Saint-Martin. »

Les nouvelles expositions sont exposées en permanence dans l’espace poésie devant l’Amuseum Naturalis situé à « The Old House » à Quartier d’Orléans. L’entrée est gratuite.

Ces expositions et d’autres projets sont réalisés avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Les expositions ont également été rendues possibles grâce aux poètes qui ont généreusement autorisé la traduction et l’exposition de leurs œuvres.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur amuseumnaturalis.com

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui