Sortie du magazine et programme EURO 2024 by Faxinfo: tout savoir sur l’Euro

Nous avions annoncé dans un article précédent la sortie imminente de notre magazine “Spécial Euro 2024” regroupant toute l’actualité du championnat d’Europe des Nations et bien plus. C’est chose faite dans sa version digitale disponible dès aujourd’hui en attendant sa sortie imprimée dans les prochains jours qui sera disponible partout.

Ci-dessous l’intégralité de son éditorial en page 2. N’hésitez pas à feuilleter ce magazine EURO 2024 dès aujourd’hui et de prendre date des prochains matchs de votre équipe préférée. L’équipe de France et celle de Hollande sont dans le même groupe cette année (D) et leur rencontre est prévue … à découvrir dans ce magazine.

Vous pouvez aussi commencer à jouer aux concours de pronostics dans cette version digitale en cliquant sur les divers QR codes.

Extrait de l’éditorial du magazine “EURO 2024” by Faxinfo

Après les succès de nos magazines Coupe du Monde 2018 et 2022, Faxinfo a décidé de vous présenter cette version “EURO 2024”.

Ce programme en anglais et en français est destiné à l’ensemble de la population de notre île. Il sera votre guide à partir du 14 juin et jusqu’à la finale le 14 juillet à Berlin.

Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir ainsi que des QUIZ pour jouer entre amis et en famille et des concours de pronostics avec des prix à gagner comme un billet d’avion, un smartphone, une imprimante, des bons d’achats et plus. Scannez avec votre smartphone les QR codes parfois cachés dans certaines publicités pour participer.

Alors tous prêts pour un super EURO 2024 ?

À Faxinfo nous le sommes !

Cliquez sur l’image pour accéder au magazine EURO 2024 par Faxinfo

