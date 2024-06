CULTURE : Double lancement de livres sur Lady Ruby Bute

Lors d’une double célébration à la galerie d’art de Silk Cotton Grove de Friar’s Bay, Ruby Bute et les fondateurs des Fruits de Mer ont lancé deux livres : « Rising Spirit-The Autobiography of Lady Ruby Bute » et le livre pour enfants « Soualikids ».

Attirant un large public, l’événement fut ponctué par des interventions de Sabrina Charville de l’association Coffee & Soda Biscuits, de Mark Yokoyama et Jenn Jerkes des Fruits de Mer, d’un discours de Josianne Fleming, de chansons interprétées par Clara Reyes sans oublier l’apparition surprise du groupe de tambours Generation New Status. L’autobiographie de 200 pages rédigée par l’une des artistes locales les plus renommées avec l’aide de Mark Yokoyama relate, entre Aruba et Saint-Martin, ses expériences, ses défis et ses contributions artistiques et culturelles, notamment l’enseignement de l’art aux enfants et aux prisonniers. Malgré les aléas de la vie, Ruby s’est forgé sa propre place dans le monde de l’art saint-martinois, devenant une figure culturelle majeure. Son histoire, écrite avec un flair poétique, offre une perspective unique sur la culture de Saint-Martin, touchant le plus grand nombre. Pour que cette belle histoire se transmette à la jeunesse, Soualikids invite les enfants à découvrir l’œuvre de Lady Ruby Bute, appelée la Mère des Arts de Saint-Martin. À travers ses peintures et pastels dynamiques, ils se connectent au riche patrimoine de leur île. De plus, la série Soualikids propose des mots en anglais, français, espagnol et néerlandais liés au patrimoine culturel de Saint-Martin. _Vx

