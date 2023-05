SOCIÉTÉ : Inauguration de deux pensions de famille sur le territoire

Ce mardi 2 mai, les pensions de famille de Quartier d’Orléans et de Friar’s Bay gérées par l’association ALEFPA – Le Manteau ont été inaugurées en présence des officiels dont Michel Caron, président de l’ALEFPA en visite sur le territoire.

La pension de famille est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Étape pour se poser dans un logement autonome chaleureux pour (ré)apprendre à habiter ou cohabiter, les pensions de famille associent logements privés et parties communes ainsi que l’accompagnement par un responsable de maison et des bénévoles afin de créer un environnement sécurisant et d’offrir des chances de réinsertion durable. L’association ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin, représentée par la présidente Audrey Gil et son équipe, a convié la presse et les officiels dont Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et des représentants d’associations partenaires, pour inaugurer deux pensions de famille désormais actives sur le territoire et financées presque exclusivement par l’État. En présence de Michel Caron, président de l’ALEFPA qui compte 4000 salariés, les invités ont tout d’abord visité les lieux de la pension de famille de Quartier d’Orléans munie d’un studio, d’un T1, d’un T2 et d’un bureau administratif. Sept personnes occupent ces logements ouverts depuis septembre 2021 dans une optique d’être chez soi mais pas tout seul. À Friar’s Bay, la pension de famille à la Plénitude fut ouverte en mai 2022 avec une capacité de six studios et d’une maison pour les activités. Pour Michel Caron, « nous réunissons les conditions de la réussite pour décliner sur le terrain des politiques publiques et en particulier des politiques sociales quand 15 à 20% de la population est qualifiée de vulnérable. Saint-Martin le mérite bien ». Vincent Berton s’est dit très heureux que l’État se repose sur des partenaires de confiance comme l’ALEFPA et couper des rubans qui symboliser la concrétisation des projets. Les deux hommes n’ont pas manqué de féliciter l’engagement des acteurs locaux. La prochaine pension de familles s’ouvrira prochainement à Colombiers. _Vx

