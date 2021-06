Les rendez-vous de l’ADIE : une deuxième édition intense !

L’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital ni diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel.

Du 31 mai au 4 juin, l’ADIE a organisé, avec ses partenaires, des rencontres, des webconférences et des ateliers gratuits sur Saint-Martin. L’objectif consistait à aider les entrepreneurs locaux à créer leur entreprise dans les meilleures conditions.

Lundi dernier ont débuté ainsi les 2e Rendez-vous de l’ADIE de 2021, « une semaine d’activité intense pour nous, parce que l’on a l’activité habituelle, plus les rendez-vous organisés avec les partenaires, que ce soit à l’extérieur ou dans nos locaux », précise Paul Vienot, directeur territorial de l’ADIE.

Une formation d’une durée de 2 semaines a débuté à l’Académie des Métiers, située à Hope Estate, intitulées « Je deviens entrepreneur ». Une formation d’une durée de 35 heures qui permet d’explorer tous les aspects de la création d’entreprise et qui débouche sur un diplôme. La formation « est gratuite et ouverte à tout le monde, et va avoir lieu tous les mois. La prochaine se déroulera à la fin du mois de juin 2021 ».

D’autres formations ont été mises en place, notamment, pour des personnes qui ont déjà leur entreprise, afin « qu’ils puissent maîtriser le fonctionnement de la micro-entreprise, comme les charges sociales, fiscales, le cahier recette-dépense, etc, qui se déroule sur 2 jours ».

La formation « L’atelier des solutions », également sur 2 jours, sert à réfléchir « sur sa stratégie commerciale, qui contacter, les réseaux sociaux, comment faire du réseautage… », indique Paul Vienot. Les statuts juridiques font aussi l’objet d’une formation sur une journée, et, avantage non négligeable, toutes les formations sont gratuites (suite et fin dans notre prochaine édition).