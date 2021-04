Social : Mémo de vie, une nouvelle plateforme pour les victimes de violences

France Victimes s’est alliée à Make.org pour développer une plateforme destinée à aider et accompagner les victimes de violences répétées. Un outil pertinent pour Saint-Martin et soutenu par Trait d’Union.

Lancée le 23 novembre dernier sous l’égide du ministère de la Justice, Mémo de Vie est le fruit d’une consultation citoyenne, coconstruite avec des personnes victimes et des expert.e.s, pour aider et accompagner les personnes victimes. Cette plateforme gratuite est accessible sur téléphones, tablettes et ordinateurs a la forme d’une progressive web-application, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas de téléchargement et peut fonctionner sans connexion.

Pour aider les victimes à sortir des violences, et leur proposer un accompagnement sur mesure, Mémo de Vie a quatre fonctionnalités, dont les deux premières sont protégées par un code secret : un journal, un espace « mes documents », une rubrique « contacts utiles » et une bibliothèque.

Pour quitter discrètement et en urgence la plateforme, le bouton d’ugence « Vite, je quitte » est présent sur toutes les pages. L’utilisateur/rice est ainsi déconnecté(e) rapidement et redirigé(e) vers une page neutre.

Trait d’Union, l’association d’aide aux victimes de Saint-Martin, membre du réseau France Victimes, a déjà sensibilisé les gendarmes de l’île à l’utilité de Mémo de vie et distribué des flyers sous forme de cartes de visite. Trait d’Union conseille également la plateforme aux victimes qu’elle accompagne et qui en ont besoin.

« A Saint-Martin, en 2020, on dénombrait 24 % de violences conjugales de plus qu’en 2019 (chiffres gendarmerie) » avance Olivier Fatou, président et directeur de Trait d’Union pour qui l’utilisation de la plateforme Mémo de Vie sur le territoire est vraiment pertinente. « Elle est utile non seulement pour les victimes de violences conjugales, mais aussi pour les victimes de harcèlement (couple, travail, vie quotidienne). » précise-t-il.

(Plus de détails sur www.soualigapost.com)