Six ans de prison pour avoir abusé des enfants de sa copine

Un homme a été condamné à la peine maximale, soit six ans de prison, par la justice de Sint Maarten pour avoir maltraité son ex petite amie et avoir abusé sexuellement des enfants de celle-ci.

Les faits de maltraitance se sont produits fin janvier. Quant aux abus sexuels, les premiers ont été commis entre le 28 mars 2020 et le 28 mars 2021 sur une enfant et les seconds entre le 1er janvier et le 30 janvier 2022 sur une autre enfant. Tout au long de cette période, l’homme était en couple avec la mère.

L’individu a également été condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes, soit 500 dollars à la mère, 1 400 et 4 000 dollars à ses filles âgées de huit et onze ans.

Le parquet de Sint Maarten considère « les infractions sexuelles non seulement comme un acte contre une personne, mais aussi contre la société » et encourage les victimes à déposer plainte. (soualigapost.com)

