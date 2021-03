Sint Maarten / Tourisme de séjour : même niveau de fréquentation mensuelle que début 2018

Le nombre de touristes de séjour a plus que doublé en décembre par rapport à novembre. Selon les données publiées par le gouvernement de Sint Maarten, 13 490 personnes sont venues en vacances en décembre contre 6 725 le mois précédent, mois qui avait enregistré le plus haut taux de fréquentation depuis le début de la crise sanitaire et une hausse de près de 44 % par rapport à octobre. Cette tendance s’est confirmée en janvier avec 12 490 touristes. En trois mois, Sint Maarten a accueilli autant de touristes qu’en janvier 2020, soit 32 700.

La fréquentation de décembre 2020 et janvier 2021 est similaire à celle observée début 2018 lorsque l’île se rouvrait doucement au tourisme après l’ouragan Irma. Depuis septembre 2017, elle n’a jamais recouvré son niveau d’avant.

En 2019, la fréquentation s’est élevée à 319 700, soit 1,5 fois moins que cinq ans plus tôt. En janvier 2020, le nombre de touristes avait encore progressé de 19 % par rapport à janvier 2019 pour atteindre 31 490 touristes, mais restait encore inférieur de 40 % à 2014. En haute saison avant Irma, l’île accueillait une moyenne de 50 000 à 55 000 touristes par mois, en moyenne saison de l’ordre de 35 000 à 40 000 par mois et en basse saison entre 20 000 et 30 000.

De novembre à janvier dernier, 55 % des touristes étaient originaires des Etats-Unis, 35 % de l’Europe (dont 23 % de France) et 8 % de la Caraïbe. (soualigapost.com)