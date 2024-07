SINT MAARTEN : Plusieurs coups de feu tirés dans différents quartiers de l’île

Au cours du week-end, plusieurs coups de feu ont eu lieu à Dutch Quarter, Simpson Bay et Bush Road faisant plusieurs blessés dont un grave.

La première fusillade a eu lieu vers 2h30 du matin samedi à Dutch Quarter. Selon les agents du KPSM arrivés rapidement sur place, la victime de sexe masculin est dans un état grave et a dû être transférée de toute urgence au Sint Maarten Medical Center. D’autres coups de feu ont eu lieu à Simpson Bay aux alentours de 19 heures, près du Travel Inn. La victime a été prise en charge par les équipes de secours et transférée au SMMC. Les forces de l’ordre ont été appelées une heure plus tard pour de nouveaux tirs par arme à feu dans le secteur de Dutch Quarter. Un individu a été secouru par l’équipe médicale et transporté au SMMC. Enfin, d’autres tirs ont eu lieu la nuit dernière dans le secteur de Bush Road. Plusieurs enquêtes sont en cours pour tenter d’identifier et d’interpeller les auteurs présumés de ces actes criminels. _AF

