SINT MAARTEN : Explosion des cas de covid-19

Le bulletin sanitaire publié par les autorités de Sint Maarten samedi fait état de 210 cas actifs ; un mois plus tôt, le territoire n’en comptait que 17. Tout au long du mois de juillet, le nombre de contaminations a progressé pour exploser la semaine dernière avec 180 nouveaux cas entre le 30 juillet et le 2 août. C’est 2,85 fois plus que la semaine d’avant. C’est aussi 30 cas de plus par rapport au nombre total confirmés durant tout le mois de juillet.

La reprise de l’épidémie avait été observée dès la mi juillet avec 48 puis 63 nouveaux cas par semaine.

14 patients sont pris en charge par le centre hospitalier à Philipsburg, 196 personnes sont placées en isolement chez elles et 202 autres sont en quarantaine car elles sont considérées comme des cas contacts.

Samedi, le nombre de cas cumulés est de 2 950. En revanche, contrairement à en partie française, le nombre de décès reste stable avec un total de 34 depuis le début de la pandémie en 2020.

Pour rappel, le gouvernement de Sint Maarten a décidé d’instaurer un couvre-feu pour freiner la propagation du virus ; la mesure est entrée en vigueur dimanche. Tous les commerces doivent fermer à 23 heures.