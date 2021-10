Sint Maarten / Piéton tué par une voiture : un témoin recherché par la police

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 00h30, un véhicule a heurté un piéton, qui est décédé plus tard au Sint Maarten Medical Center, des suites d’un traumatisme crânien.

Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux de l’accident qui venait de se produire sur A.J.C. Brouwers, un homme gisait sur le trottoir et ne montrait aucun signe de vie. Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, le piéton marchait sur le trottoir, en face du magasin ACE, et en direction de Kooyman Hardward. Le conducteur d’une Kia Rio de couleur blanche roulait à vive allure et aurait perdu le contrôle de son véhicule, avant d’heurter le trottoir du côté droit de la route et d’être dévié sur la gauche où il a heurté le piéton. Le chauffeur a été arrêté sur instruction du procureur. Après une enquête plus approfondie, la police a découvert que la perte de contrôle de la voiture était due au fait qu’une femme traversait la rue, obligeant le conducteur à freiner brutalement pour l’éviter. Le conducteur a fait une embardée et a touché l’accotement de la route, lui faisant perdre le contrôle de sa voiture pour ensuite blesser mortellement le piéton. La police incite la femme qui traversait la route, ou toute autre personne qui pourrait l’identifier, à contacter le service de la circulation de la police pour lui fournir des informations, afin de faciliter l’enquête. Les renseignements peuvent être fournis par e-mail, e-mailtraffic@policesxm.sx, par téléphone au +721 542 22 22 poste 241 ou 239, ou encore sur la ligne d’appel anonyme de la police, le 9300.