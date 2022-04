SINT MAARTEN : La Première Ministre, Silveria Jacobs, promet un soutien continu aux jeunes pour façonner un avenir durable

Lors de la conférence EarthX 2022 qui s’est tenue le 20 avril dernier à Dallas, au Texas, Silveria Jacobs, Première Ministre de Sint Maarten, a prononcé le discours d’ouverture du Sommet Mondial de la Jeunesse.

Son allocution s’est concentrée sur l’importance du leadership de la prochaine génération et des dirigeants insulaires alignant leurs efforts pour parvenir à un changement mondial transformateur. Ce discours était conforme à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui a établi un traité international sur l’environnement pour lutter contre « l’interférence humaine dangereuse avec le système climatique », en partie en stabilisant les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce traité a été signé en juin 1992 par 154 états lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), officieusement connue sous le nom de Sommet de la Terre. La Première Ministre s’est adressée à l’assemblée constituée entre autres de YOUNGO, réseau mondial d’enfants et de jeunes militants (jusqu’à 35 ans) de la CCNUCC, ainsi que d’organisations non gouvernementales (ONG) de jeunesse, qui contribuent à façonner les politiques intergouvernementales sur le changement climatique. Devant tous ces jeunes rassemblés, Silveria Jacobs a promis son soutien continu aux agences de jeunesse, soulignant la nécessité de les autonomiser et de faciliter leur participation au niveau national : « En tant qu’éducatrice de profession, j’ai longtemps été captivée par la volonté des jeunes de décoller les couches pour examiner, critiquer et remettre en question les normes. C’est leur force ! Souvent non entravée par la tradition et pleine d’optimisme, cette volonté de disséquer combinée à de nouvelles idées signifie que les jeunes sont souvent bien équipés pour aborder les problèmes en constante évolution et multidimensionnels qui forment notre programme commun. Je suis encouragée par l’excellent travail accompli par l’organisation YOUNGO et je félicite la CCNUCC pour avoir reconnu le rôle important que jouent les jeunes dans les discussions liées au climat. » En 2009, le secrétariat de la CCNUCC a étendu le statut de circonscription aux ONG telles que YOUNGO afin de permettre aux enfants et aux jeunes de faire des déclarations officielles, d’apporter des contributions techniques et politiques aux négociations, de dialoguer avec les décideurs lors des conférences sur le climat des Nations Unies et de promouvoir la participation des jeunes aux projets sur le changement climatique aux niveaux local et national. La Première ministre n’a pas caché sa joie d’échanger avec les jeunes lors du sommet et y a vu l’opportunité pour les représentants des jeunes de Sint Maarten de participer à EarthX 2023 ainsi qu’à d’autres forums internationaux de jeunes où le pays aura alors une voix. _Vx

5 vues totales, 5 vues aujourd'hui