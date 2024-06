SINT MAARTEN : Face à la recrudescence des vols à main armée, la police intensifie les contrôles

Depuis plusieurs jours, la police hollandaise a intensifié ses opérations de contrôle en réponse à une récente série de vols à main armée perpétrés dans de nombreux établissements.

Ces efforts accrus ont abouti à plusieurs arrestations et à la confiscation d’armes à feu et de stupéfiants. Samedi 1er juin, vers 3 heures du matin, des policiers ont effectué des contrôles sur Welfare Road à Simpson Bay. Au cours de cette opération, une Kia Optima blanche a été arrêtée et fouillée. Les agents ont découvert une quantité importante de stupéfiants. Les occupants du véhicule ont été immédiatement arrêtés et conduits au poste de police pour la suite de l’enquête.

Plus tôt, vers 1h30 du matin, les agents ont arrêté une Nissan V-Drive avec des plaques d’immatriculation françaises et des vitres teintées. Lors de la fouille, une petite quantité de stupéfiants a été trouvée à l’intérieur du véhicule. Une inspection plus poussée a permis de découvrir une arme à feu dissimulée sous le siège. Une bombe lacrymogène a également été trouvée sur l’une des suspectes. Les occupants du véhicule ont été placés en garde à vue.

Quatre autres individus dont un mineur de… 14 ans (!) ont également été interpellés au lendemain d’un braquage commis dans un supermarché situé dans le quartier du Belvédère.

Face à cette recrudescence des vols à main armée, le KPSM a décidé de renforcer ses mesures de sécurité. Des opérations de contrôle rigoureuses seront menées dans les jours à venir afin de garantir la sécurité du public. _AF

