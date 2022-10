Beach-Tennis : Le KKO Beach Club vous donne rendez-vous dimanche 23 octobre pour son tournoi « Les Raquettes Roses »

Dans le cadre du mois octobre Rose, le KKO Beach Club organise ce dimanche 23 octobre le tournoi « Les Raquettes Roses » à la Baie Orientale (à côté du Waïkiki).

Ce tournoi organisé pour la bonne cause se déroulera de 14h à 18h en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui sera présente tout au long de l’après-midi.

L’inscription dont la limite est le vendredi 21 octobre est ouverte à toutes les femmes et adolescentes de l’île et est entièrement gratuite. Ce tournoi est destiné à toutes les femmes qu’elles aient déjà joué ou non au Beach-Tennis, le but de cette manifestation étant de passer un après-midi convivial tout en s’informant sur le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus.

Virginie, professeur de Yoga, proposera une séance à la fin du tournoi pour toutes les femmes._AF

Pour s’inscrire, il faut contacter Virginie au 0690 54 22 48 ou kakaobeachclub@gmail.com

