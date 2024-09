SINT MAARTEN : Destruction d’une grande quantité de stupéfiants

La police de Sint Maarten (KPSM), en coopération avec le département des douanes et le Royal Netherlands Marechaussee (KMar), a procédé à une grande destruction de produits stupéfiants et d’autres articles illicites en milieu de semaine dernière.

Cette opération de grande ampleur s’est déroulée sous la stricte supervision de représentants du bureau du procureur et du palais de justice.

Les stupéfiants et autres articles détruits ont été saisis lors de diverses opérations menées par la KPSM et le service des douanes et d’autres partenaires chargés de l’application de la loi au cours de plusieurs enquêtes. Les objets confisqués ont été brûlés dans un lieu sécurisé.

L’opération s’est déroulée efficacement et sans incident. Toutes les agences impliquées ont travaillé en étroite collaboration pour s’assurer que le processus se déroulait conformément aux normes légales et procédurales. _AF

