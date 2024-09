AEROPORT JULIANA : Les voyageurs affectés par une nouvelle panne de courant

L’aéroport international Princess Juliana a de nouveau été plongé dans l’obscurité, samedi dernier, laissant les voyageurs bloqués et créant un certain mécontentement. Ce problème récurrent a soulevé de sérieuses questions quant à la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et à l’entretien de l’infrastructure de l’aéroport.

Le député Omar Ottely s’est publiquement demandé si la récente panne du générateur de l’aéroport était due à des coupures de courant fréquentes ou à un manque d’entretien. « Cette situation est inacceptable », a déclaré Omar Ottely. « L’aéroport est le premier point de contact pour de nombreux voyageurs arrivant à Sint Maarten, et le fait d’être privé d’électricité perturbe non seulement les opérations, mais ternit également la réputation du pays en tant que destination touristique.»

Par ailleurs, la direction de l’aéroport, dans une déclaration publique sur l’incident survenu samedi, a révélé que l’aéroport dispose de quatre générateurs de secours, dont trois doivent fonctionner de manière synchronisée pour fournir l’énergie électrique nécessaire.

« Nous devons aller au fond des choses pour trouver une solution systémique à long terme afin que l’aéroport dispose toujours d’une capacité suffisante pour faire fonctionner l’installation », a déclaré le ministre Heyliger-Marten, ajoutant « qu’il est totalement inacceptable qu’à notre époque, GEBE ou pas GEBE, l’aéroport subisse ce genre d’interruptions de courant sans qu’un système de secours adéquat ne soit mis en place à temps ». _AF

