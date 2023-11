SINT MAARTEN / Aéroport Juliana : ouverture du nouveau hall de départ le 15 novembre prochain !

Cette annonce intervient après que l’aéroport a été confronté à des retards dus à des défis logistiques découlant des récentes tempêtes et veilles d’ouragans, ainsi qu’à la charge de travail supplémentaire générée par ces événements.

« L’ouverture du hall des départs marque une étape importante dans l’engagement continu de PJIAE à fournir les meilleurs services et commodités possibles à ses passagers », souligne Brian Mingo, directeur général de la société. « Il s’agit de la première phase d’un vaste projet de rénovation qui introduira une atmosphère fraîche et dynamique, améliorant ainsi l’expérience globale des passagers ».

Au cours de cette première phase, les voyageurs auront accès à certains commerces et de restauration, plusieurs autres ouvertures de magasins étant prévues pour la fin novembre et le mois de décembre. « Toutes les options ont été soigneusement sélectionnées pour enrichir l’expérience des voyageurs à l’aéroport. Le nouveau hall des départs, qui s’étend sur plus de 10 000 mètres carrés, est équipé d’une technologie de pointe et est conçu pour accueillir 2,5 millions de passagers. « Il s’agit d’un terminal ultramoderne où le contrôle des passagers et le processus d’émigration illustrent à eux seuls les dernières avancées technologiques utilisées », a déclaré M. Mingo.

L’ouverture le 15 novembre prochain du hall de départ marque le début d’une nouvelle ère pour l’aéroport international Princess Juliana. Les passagers âgés de + de 14 en possession d’un passeport électronique pourront utiliser les eGates pour voyager. Une nouvelle technologie biométrique de pointe qui offrira une plus grande flexibilité, une sécurité accrue et une rapidité de traitement des voyageurs lors de leur passage au contrôle des frontières. Des lecteurs de cartes d’embarquement automatisés seront également installés dans le nouvel hall de départ flambant neuf. _AF

