SINT MAARTEN : Dernière chance de récupérer votre véhicule en fourrière

La police de Sint Maarten a confisqué ou mis en fourrière plusieurs véhicules, scooters et motos identifiés comme volés ou suite au non-respect des exigences techniques du code de la route sous l’hypothèse que le propriétaire légitime se verrait restituer son véhicule une fois que celui-ci serait en ordre.

Cependant, un certain nombre de propriétaires ou de cessionnaires des véhicules saisis ne se sont pas présentés pour les récupérer. En conséquence, plusieurs voitures et deux-roues sont abandonnés chez les entreprises de remorquage ou au poste de police de Philipsburg. À l’approche du pic de la saison cyclonique, la police fait appel aux propriétaires qui doivent encore récupérer leur(s) véhicule(s) de se présenter avec les documents nécessaires. Si ces derniers ne le font pas, le véhicule sera considéré comme définitivement abandonné. Une liste des véhicules, des scooters et des motos laissés aux entreprises de remorquage et au poste de police a été compilée et est disponible auprès de la police. Si votre véhicule est toujours sous la garde de la police, contactez-la au +1 721 542 2222 ou sur leur site www.policesxm.sx Un message privé peut également être laissé via la page Facebook : St. Maarten Police Force. _Vx

