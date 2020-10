Semaine du Goût : Un petit-déjeuner vitaminé pour les élèves de 6ème du collège Mont des Accords et de CM2 de l’école Hervé Williams !

Dans le cadre de la « Semaine du Goût » (elle durera exceptionnellement deux semaines au collège Mont des Accords), les élèves de CM2 de l’école élémentaire Hervé Williams ont été invités à partager un petit-déjeuner équilibré en compagnie d’une classe de 6ème du collège Mont des Accords.

En présence de Suzanne Karam, principale du collège Mont des Accords, Ange Marie Venthou-Dumaine, responsable du CDI, Chrystelle Brule, Marine Grellet, infirmières, Céleste Brooks, assistante éducation, des élèves de 3ème SEGPA (Section d’Enseignement Générale Professionnelle Adaptée), formation hygiène et alimentation service qui participent au projet et un clin d’œil à Rodriana Lake, élève de 5ème classe Maupassant a été lancée la « Semaine du Goût » qui durera non pas une mais deux semaines au Centre de Documentation et d’Information (CDI) du collège Mont des Accords en raisons des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Les classes de 6ème, soit au total 227 élèves, se succèderont chaque matin pour découvrir les bienfaits d’un petit-déjeuner complet (pain, œuf, fromage, fruits locaux et exotiques, chocolat au lait) et de leur faire prendre conscience de l’importance de ce premier repas de la journée.

Encourager les élèves à mieux se nourrir, les éduquer à la diversité et au plaisir des goûts et des saveurs, les informer aussi de manière pédagogique sur les produits, leur origine, leur mode de production et leurs spécificités :

ce type de manifestation a pour objectif surtout d’encourager les comportements et consommations alimentaires des enfants s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.

En répondant aux besoins nutritionnels de l’élève, la prise du petit déjeuner favorise la concentration, l’attention et la bonne humeur, facteurs de réussite scolaire.

Il est également un temps privilégié de partage et de convivialité. N’est-ce pas les élèves ?

Toujours dans le cadre de la Semaine du Goût, des ateliers et des débats seront organisés au CDI en présence des classes de 6ème mais aussi avec les élèves de CM2 de Emile Choisy, Amélye Ledet et Hervé Williams. _AF