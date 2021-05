EDUCATION : La respiration comme outil de relaxation pour une meilleure concentration

Dans l’optique de les aider à préparer leur examen du grand oral, les élèves de terminale du Lycée Robert Weinum ont découvert les bienfaits de la sophrologie grâce à des ateliers mis en place par leur enseignante, Delphine Capron.

Le grand oral étant une nouvelle épreuve du baccalauréat, le corps enseignant du Lycée Robert Weinum a continué dans la lignée des nombreuses formations suivies avec le Rectorat pour proposer aux élèves des dix classes de terminale générales et technologiques des méthodes pour gérer et évacuer le stress afin que ces derniers soient prêts à affronter ce fameux examen.

En tête de cette initiative, Delphine Capron, enseignante en économie et gestion, qui a été désignée interlocutrice pour ce grand oral par la Proviseure du Lycée, Madame Borel. L’examen du grand oral requiert, entre autres, la maîtrise de la langue française, une vive aptitude à l’argumentation et une attitude corporelle établie. Delphine Capron ayant pleinement conscience qu’une telle épreuve représente une source de stress pour les élèves, la sophrologie comme aide à la préparation s’est imposée comme le premier choix. La sophrologue Micheline Aquay a donc été invitée à conduire des ateliers de sophrologie durant une semaine complète, auprès de toutes les classes de Terminale, sous oublier les enseignants. Grande première à Saint-Martin dans un Lycée. Pendant un atelier d’une heure, les élèves ont fait des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et la visualisation.

Toutes ces techniques qui agissent sur le corps et le mental permettent donc de retrouver un état de bien-être et d’activer tout le potentiel de chacun-e. Les élèves de terminale ont dès lors eu la possibilité d’acquérir une meilleure connaissance d’eux-mêmes pour aborder le grand oral avec sérénité. Les réactions ont été positives, les élèves très réactifs ont adhéré à cette méthode aux bienfaits avérés, méthode souvent inconnue pour eux. _Vx