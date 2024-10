SEMAINE BLEUE : Les séniors à l’honneur toute la semaine

L’ambiance était à la fête ce lundi 30 septembre à l’Ehpad Bethany Home de Marigot pour le lancement officiel de la Semaine Bleue qui se tiendra jusqu’au 5 octobre prochain. Une semaine d’activités diverses et variées pour entretenir la flamme de nos aînés et créer du lien intergénérationnel dont notre société a tant besoin.

Réunis sur la terrasse de Bethany Home décorée pour l’occasion, les résidents de l’Ehpad profitent de leur semaine bleue depuis dimanche dernier avec le premier évènement marquant ces 7 jours dédiés à la belle génération. Place aux discours d’ouverture officielle ce lundi 30 septembre en présence des aînés, du personnel de l’établissement et des officiels. Henri Nagapin, nouveau directeur de l’Ehpad qui compte 40 places pour une moyenne d’âge de 80 ans, a ouvert les allocutions en soulignant l’importance du thème choisi pour l’édition 2024 de la Semaine Bleue : Bouger ensemble pour entretenir la flamme : “Ce thème incarne parfaitement ce que nous vivons chaque jour ici, de la dignité que nous devons apporter à chaque résident (…) afin qu’ils partagent leur expérience et leur sagesse”. Avec pour ambition de renforcer le dynamisme, l’écoute et la bienveillance au sein de l’Ehpad, le nouveau directeur en poste depuis le 2 septembre dernier entend ouvrir davantage les activités sur l’extérieur pour renforcer le lien intergénérationnel afin que Bethany Home devienne “un lieu de vie, de rencontres et de solidarité”. Fort de cette nouvelle vision au sein de la direction, l’Ehpad Bethany Home compte un personnel dévoué et bienveillant comme en attestent les propos de la présidente Audrey Gil : “J’ai une profonde reconnaissance pour le personnel qui a tenu bon. Leur engagement et leur professionnalisme ont fait de l’Ehpad un endroit où les résidents se sentent respectés. La rénovation du bâtiment et l’amélioration des conditions d’accueil sont nos priorités”. Considérés comme les piliers de la communauté, les séniors ont été salués par Bernadette Davis, 2ème VP de la COM représentant le président Louis Mussington : “Nous tenons ici à réaffirmer nos engagements et notre ambition d’avoir d’ici la fin de notre mandature un nouvel établissement, le terrain est trouvé et les plans d’architecture sont en cours”. La Semaine Bleue se poursuit jusqu’au 5 octobre 2024 afin d’accorder aux anciens toute la considération qu’ils méritent. _Vx

Programme de la Semaine Bleue 2024

Mardi 1er octobre

10h-12h tour de l’île – Party Bus

12h30-16h Villa Royale et Rancho Del Sol : sortie restaurant

Mercredi 2 octobre

Journée d’information et sportive au complexe multi-activités de Quartier d’Orléans

9h30-12h : discussion sur l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) par les professionnels de santé

15h30-18h30 : activités physiques par l’association SXM Santé : « Les gestes utiles au maintien de l’autonomie », animation musicale par Bottle Neck Crew

Jeudi 3 octobre

14h-20h – Local de la Sucrerie à Concordia : atelier de bien vieillir et généalogie par l’association La Couronne, animation ed danse de quadrille an tan lontan

Vendredi 4 octobre

Journée de bien-être et des aidants à l’Hommage Hôtel

9h-16h : session d’information sur les plateformes d’accompagnement et de répit par l’association OVE Caraïbes, séance d’aquagym par l’association Saint-Martin Santé sous le thème “Aquamot”

Samedi 5 octobre

16h-23h au Snacktos à Concordia : Clôture – animation musicale par Bottle Neck Crew et spectacle de danse par la compagnie Ö & Co.

