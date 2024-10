NARCOTRAFIC : 526 kg de cocaïne et de marijuana saisis par les Forces Armées aux Antilles au large de la Martinique

Le mercredi 25 septembre dernier, la frégate de surveillance Germinal a procédé au large de la Martinique à une interception d’une embarcation rapide transportant 526 kg de cocaïne et de marijuana.

Agissant sur la base de renseignements transmis par la Colombie et la Joint Inter Agency Task Force-South (JIATFS-S), structure américaine chargée de coordonner les moyens œuvrant dans la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la Caraïbe, les marins de la FS Germinal ont localisé et conduit l’interception de l’embarcation.

Au total, les 18 ballots de cocaïne et de marijuana ont été saisis représentant un poids total de 526 kg.

Cette nouvelle intervention constitue la 12ème saisie de stupéfiants des Forces Armées aux Antilles de l’année 2024.

Ce sont plus de 28 tonnes de cocaïne qui ont ainsi été interceptées par les FAA depuis le début de l’année, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la protection des populations. _AF

