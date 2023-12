SÉCURITÉ ROUTIERE : La gendarmerie impliquée plus que jamais dans la lutte contre les conduites addictives

Le lundi 27 novembre dernier, une jeune femme a perdu la vie au volant de sa voiture. « Ce jour doit rester gravé dans les mémoires comme une tragédie qui aurait pu être évitée », souligne la gendarmerie. « Un rappel brutal des conséquences dévastatrices des conduites addictives au volant », rajoute-t-elle.

Depuis les analyses ont révélé la présence de THC (substance active du cannabis) et d’alcool, soit 1,35 g / L de sang (plus de trois fois la limite autorisée). « Ces deux substances sont connues pour être désinhibitrices et augmenter la surestimation du moi. Autrement dit, en consommant ces substances, on prend davantage de risques, on réduit ses réflexes et on augmente le nombre d’erreurs », indique la gendarmerie. Le risque d’avoir un accident est multiplié par 10 à partir d’un taux d’alcoolémie dépassant 0,8 g / L de sang.

La gendarmerie rappelle qu’à Saint-Martin en 2023 sur 6 accidents mortels, 4 conducteurs étaient positifs à au moins une substance.

« En cette fin d’année plus que jamais il faut prendre ses dispositions pour ne pas prendre le volant quand on a consommé de l’alcool ou des substances altérant ses facultés de conduites. Quant aux proches, il ne faut pas banaliser la prise de substances addictives, car les conséquences sont irréversibles. Quand on tient à quelqu’un, on le retient ».

Dans sa lutte sans relâche contre les conduites addictives, la gendarmerie mettra en place plusieurs dispositifs de contrôles spécifiques en prévision des fêtes de fin d’année. Le message a le mérite d’être clair. « La sécurité est l’affaire de tous ». _AF

