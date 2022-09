Section internationale : 23 jeunes inaugurent cette nouvelle session au lycée R. Weinum

La section internationale (SI) était l’un des objectifs du projet de la déclinaison du projet académique à atteindre pour la période 2020-2023. Elle vient d’être mise en place à Saint-Martin au lycée Robert Weinum, deuxième établissement de l’académie de Guadeloupe à proposer une SI.

«La section internationale vise à fournir aux étudiants français ou binationaux les compétences linguistiques dont ils ont besoin, tout en bénéficiant d’un environnement bilingue et culturel », explique le proviseur, Olivier Saunier. La SI en lycée conduit à l’obtention du baccalauréat français international, diplôme reconnu dans le système éducatif français mais aussi dans le système anglo-saxon.

Les élèves de la section internationale suivent «un programme intense» de 11h30 de cours en supplément des heures du tronc commun : 4 heures d’anglais, 3 heures d’histoire-géographie en anglais, 2 heures d’approfondissement linguistique et 2 heures de connaissance du monde en anglais. Le lycée Robert Weinum a fait le choix d’ajouter un enseignement scientifique, physique-chimie et science de la vie et de la terre en anglais.

Une cinquantaine d’élèves ont passé des tests en histoire, anglais et en sciences, 23 ont été retenus pour intégrer cette première promotion. (Plus de détails sur www.soualigapost.com)

