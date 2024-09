SANTÉ : Une charte pour renouveler la confiance des patients

Eric Djamakorzian, Directeur par intérim du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, procédait ce mercredi 18 septembre à la signature d’une charte de sécurité des soins et du diagnostic avec les soignants et les représentants des usagers.

“Nous sommes tous mobilisés au quotidien pour la qualité et la sécurité des soins au sein de l’établissement, l’implication de nos patients et de nos professionnels a permis de construire une charte sur laquelle chacun s’engage pour l’amélioration des soins” précise le directeur par intérim en poste depuis trois semaines. Créée dans le cadre de la journée de la sécurité des patients et en lien avec les exigences de la Haute Autorité de Santé, la convention entre la direction de l’hôpital, les représentants des usagers et des soignants, procède à la remobilisation des équipes autour de la relation et de la sécurité du patient : “Nous voulons que les patients, de façon collective ou individuelle, soient acteurs de leur santé, sans être infantilisés” complète Eric Djamakorzian. Culture de sécurité, formation continue du personnel, systèmes de surveillance et d’évaluation des risques, implication du patient, actions correctives, prise en charge globale, tant de points déclinés dans cette charte inédite qui réaffirme les engagements de tous les acteurs du centre hospitalier Louis Constant Fleming dont la philosophie est de prendre en charge chaque patient comme s’il faisait partie de leur propre famille. _Vx

