ENTREPRISES : Initiative Saint Martin Active, un succès au service de la cohésion sociale

La plateforme associative ISMA, composée d’acteurs publics et privés et de 50 bénévoles, encourage l’initiative créatrice d’emplois et d’activités durable par la finance solidaire, et accompagne les entrepreneurs pour favoriser la création d’emplois, notamment pour les femmes, les jeunes et les quartiers en difficulté.Garanties pour les prêts bancaires (garantie Emploi, Égalité Femmes ou Territoires), dispositif local d’accompagnement, prêt d’honneur (sans intérêt), ateliers « business attitudes », CitésLab, les outils et dispositifs d’ISMA sont nombreux pour contribuer au développement du tissu économique local. Tant pour les entreprises que pour les associations, ISMA a fait de l’accompagnement l’une de ses priorités depuis sa création en 2002.

Chiffres clés en 2023

44 entreprises ayant un financement engagé avec 89 emplois directs créés ou maintenus, 846718€ de prêt d’honneur Initiative engagés (contre 391700€ en 2022 et déjà 287700€ pour le 1er semestre de 2024) et 1873320€ de prêts bancaires mobilisés (contre 1128894€ en 2022 et 737700€ depuis le 1er janvier 2024).

L’activité du 1er semestre 2024 n’en reste pas moins impressionnante : 205 porteurs de projets accueillis contre 256 pour l’année 2023 et 257 en 2022. Sur le volet des dossiers montés grâce à l’expertise d’ISMA, on en dénombre 30 pour la 1ère partie de 2024 contre 60 en 2023 et 42 en 2022. Preuve de l’efficacité de la plateforme qui compte des partenaires de choix, 75% des entreprises financées passent le cap des 3 ans. _Vx

