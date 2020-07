SANTE : Ouverture aujourd’hui d’un nouveau laboratoire de biologie médicale à Hope Estate

Le Groupe Bio Pôle Antilles, laboratoires de biologie médicale, annonce l’ouverture d’un nouvel établissement à Saint-Martin situé dans la zone d’Hope Estate à compter de ce lundi 20 juillet 2020.

Situé au 46 rue manioc (à côté de la nouvelle gendarmerie et de « Tout à Louer »), le nouveau laboratoire bénéficie d’espaces adaptés à l’accueil des patients et d’un parking dédié. Cet établissement optimisera la qualité d’accueil à destination des patients et des Infirmières Diplômées d’Etat (IDE), tout en disposant d’un plateau technique plus large pouvant à terme élargir les champs d’interventions des biologistes. En effet, ce plateau technique permettra de mieux répondre aux urgences de l’hôpital de Saint-Martin et l’installation du P2 permettra de traiter les prélèvements contagieux, tels que ceux du COVID 19. Ce nouveau laboratoire bénéficiera de 4 salles de prélèvements, 4 boxes d’accueil de secrétariat, dont un accueil Personne à Mobilité Réduite (PMR)

Horaire d’ouvertures : Du lundi au vendredi de 7h à 12h & de 14h à 17h Le samedi de 7h à 12h Tel : 0590 77 69 77

Afin de respecter la réglementation sur le nombre de laboratoires accrédités, le laboratoire de CONCORDIA est fermé depuis le 8 juillet dernier.