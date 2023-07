SANTÉ : La CPTS est officiellement lancée à Saint-Martin

Le 29 juin 2023 est désormais une date importante dans la prise en charge des patients saint-martinois avec l’assemblée générale de démarrage de la nouvelle Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Saint-Martin portée par l’association Saint Martin Santé.

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) est une structure d’exercice coordonnée qui permet la structuration des soins de proximité dans un territoire autour d’un projet de santé. Elle réunit l’ensemble des acteurs de santé de l’île qui souhaitent travailler ensemble et répondre aux problématiques du secteur rencontrée par la population. Les missions de la CPTS sont multiples : améliorer l’accès à un médecin traitant et la prise en charge des soins non programmés, organiser les parcours pluri-professionnels autour du patient, faire collaborer l’ensemble des acteurs du soin à Saint-Martin et développer des actions de prévention sur des thématiques prioritaires de santé publique afin de répondre aux crises sanitaires graves. La qualité et la pertinence des soins ainsi que l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire sont également sur la feuille de route de la CPTS Saint-Martin présidée par le Docteur Marc Thibaut et coordonnée par Chantale Thibaut.

En 2020, une équipe composée de professionnels de santé libéraux dont les chefs de file proviennent de l’association Saint Martin Santé a présenté à l’ARS et la Sécurité Sociale de Guadeloupe, tous deux partenaires, un projet pour la création d’une CPTS sur le territoire de Saint-Martin qui s’appuie sur l’existant pour améliorer la prise en charge de la population. Ce sont les professionnels de santé eux-mêmes qui identifient, construisent et pilotent leur projet de santé en regard du diagnostic territorial, de leur temps, de leurs compétences, en cohérence avec les missions prévues par l’accord conventionnel tout en mettant en place les actions sanitaires. Cette dynamique représente un vrai bénéfice partagé pour les professionnels, les patients et le territoire. _Vx

Infos : 06 90 29 43 75 – cptssxm@gmail.com

