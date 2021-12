1er décembre : Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA

Lors de l’inauguration de leur nouveau local, l’association AIDES Saint Martin a rappelé l’importance du travail de prévention et de dépistage de cette maladie encore pleine de préjugés.

Chaque année en date du premier décembre et ce, depuis 1984, la journée mondiale de lutte contre le Sida met non seulement en lumière la nécessité des actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement des personnes ayant contracté le VIH mais également de rassembler les troupes autour de la lutte à proprement parler de cette maladie dans le but d’enfin l’éradiquer, les scientifiques parlent de 2030. Lors de son discours pendant l’inauguration des nouveaux locaux associatifs achetés après le passage d’Irma, Jason Théophile, président de AIDES Territoire Antilles qui regroupe désormais la Martinique, la Guadeloupe et Saint Martin, a salué le travail dévoué de la trentaine de volontaires œuvrant au quotidien dans l’accompagnement des personnes et dans la lutte contre le Sida sur une île qui dénombre d’un point de vue épidémiologique à peu près 500 personnes atteintes du VIH. 500 personnes qui sont suivies et qui vivent normalement, il est indispensable de le dire haut et fort car la campagne de cette année est axée sur les préjugés qui ont la vie dure autour du VIH. Une personne ayant contracté le VIH est placée dans un programme de soins qui lui permet de vivre une vie comme toute personne séronégative. Comme l’a également rappelé Angéline Pottier, coordinatrice de l’association, les nombreuses discriminations sont l’autre revers de ce fléau que toute l’équipe d’AIDES veut combattre au même titre que la prévention, le dépistage ou encore la réduction de la transmission du VIH, sans oublier les différentes hépatites. Ce nouveau local à Concordia offre tout le confort au public, ainsi qu’aux militants et aux futur·e·s volontaires, il est ouvert à toutes et tous (dans le respect de l’anonymat) les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous. Ce mercredi 1er décembre, le Trodibus (bus mobile aménagé) de l’association sera garé à Bellevue entre 17h et 22h pour quiconque désire se faire dépister gratuitement. Des spots de prévention seront également diffusés sur écran géant. Stop à la maladie, stop aux préjugés. _Vx

Infos : 06 90 68 91 50 – 05 90 58 65 23

Facebook : Aides Saint-Martin

Email : aides.stmartin@hotmail.fr

Adresse : AIDES Saint Martin, 37 Route de Spring à Concordia

http://www.aides.org/

Pour faire un don : https://don.aides.org