SANTÉ : Colloque sur la santé mentale ce mercredi 18 octobre

Dans le cadre de la 34ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, l’Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Guadeloupe en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Martin organise un colloque « Le droit à la santé mentale à tous les âges » ce mercredi matin 18 octobre 2023 à l’Hôtel Grand Case Beach Club.

Dans son dernier rapport sur la santé mentale publié en juin 2022, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiait : « S’engager en faveur de la santé mentale, c’est investir dans une vie et un avenir meilleurs pour tous (…). La santé mentale est un droit. Chacun de nous mérite de s’épanouir ». Toute personne a une santé mentale, quels que soient son âge, son état de santé, ses conditions de vie et les contextes sociaux, sociétaux et environnementaux dans lesquels elle évolue. Au même titre que la santé physique, la santé mentale varie au fil du temps. Récemment, le contexte sanitaire a contribué à la prise de conscience collective de l’existence de cette santé mentale et du besoin d’en prendre soin. Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale sont une manifestation annuelle qui vise à sensibiliser le public, l’informer sur les différentes approches, rassembler tous les acteurs du secteur mais aussi aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale et faire connaître les dispositifs pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. Ouverte au public, la manifestation de ce mercredi 18 octobre est l’occasion de réfléchir ensemble aux solutions à mettre en place collectivement pour que le droit à la santé mentale puisse être effectif à tous les âges de la vie. L’accueil des participants se fera donc à 8h30 à l’Hôtel Grand Case Beach Club. Après les allocations d’ouverture, une conférence animée par le Dr Eynaud, PH honoraire CHPsy se tiendra sur le thème « Égalité de droits et inégalités de santé ». À 10h30, place aux tables rondes : « Renforcer la prévention du suicide dans les Îles du Nord » avec Caroline Chantrel, chargée de mission VIGILANS/3114 Guadeloupe Îles du Nord, « Perspectives de la Maison des Adolescents dans les Îles du Nord » avec Raphaël Essers, cadre référent de la MDA et « Tik Tok, Fornite… tu parles d’une angoisse ! » avec Jeremy Dabadie-Saujot, psychologue CMP Enfants et Adolescents de Marigot. La clôture du colloque est prévue à 12h30. _Vx

