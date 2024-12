SANTÉ : Assemblée Générale de la CPTS de Saint-Martin

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Saint-Martin, portée par l’association Saint Martin Santé, vous invite à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra ce soir, jeudi 19 décembre, à 19h dans la Salle Opale de la CCISM.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur les actions menées en 2024 pour améliorer la prise en charge des patients saint-martinois, en facilitant l’accès aux soins et en structurant des parcours de santé adaptés. L’assemblée présentera également le bilan financier de 2024, les activités prévues pour 2025 et le budget prévisionnel. Un point sur la proposition de modification des statuts sera également à l’ordre du jour. Créée pour répondre aux besoins spécifiques du territoire, la CPTS Saint-Martin réunit les professionnels de santé et les acteurs locaux afin de développer des actions de prévention et de coordination médicale au bénéfice de la population. Cet événement, ouvert aux acteurs du secteur, sera suivi d’un cocktail dînatoire, favorisant les échanges dans un cadre convivial. Le public est attendu nombreux pour partager cette dynamique collective et contribuer collectivement à la santé du territoire. _Vx

