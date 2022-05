Sécurité routière : Quatre grands excès de vitesse relevés par les gendarmes entre Grand-Case et Rambaud dont l’un à 136km/h au lieu des 50km/h autorisés !

Décidés plus que jamais à lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents, les gendarmes ont procédé samedi matin à des nouveaux contrôles de vitesse entre Grand-Case et Rambaud. La palme d’or revient à un automobiliste pris par la patrouille à 136 km/h sur une portion de route limitée à… 50km/h.

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu à moult reprises les usagers de la route ! Le dernier contrôle effectué samedi matin par les gendarmes de Saint-Martin n’a visiblement pas été anticipé par tous les automobilistes.

Plusieurs chauffards, n’écoutant que leur inconscience, continuent de prendre toujours et encore des risques inconsidérés, mettant la vie des autres usagers de la route en danger. Face à ces comportements irresponsables, les forces de l’ordre ont décidé de traquer les fous du volant.

Au total, quatre infractions pour très grande vitesse, ont été relevées avec en option un défaut de permis de conduire. Le premier automobiliste, visiblement en mal de sensations fortes, a été contrôlé à 136km/h au lieu de 50km/h, les trois autres conducteurs ayant dépassé de plus de 40km/h la vitesse autorisée.

Comme l’a rappelé dernièrement le lieutenant-colonel, Maxime Wintzer, ses équipes seront toujours mobilisées sur la route pour « traquer les comportements à risques, comme l’usage du téléphone au volant ». Pour rappel, l’utilisation du téléphone au volant est punie par une amende de 750€ et peut entraîner la perte du permis de conduire. « Aucun SMS, ou appel n’est trop urgent et ne pourrait justifier le décès d’un enfant traversant la route. Avant que le drame arrive, réagissons et cessons nos comportements à risque », souligne le lieutenant-colonel. _AF

