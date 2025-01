SANTÉ / Alzheimer : l’espoir d’un déclin ralenti avec le Leqembi

Une étape majeure a été franchie dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer : l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé fin 2024 le Leqembi, un traitement destiné à ralentir le déclin cognitif des patients au stade précoce de la maladie.

Développé par les laboratoires Eisai et Biogen, ce médicament cible les plaques amyloïdes présentes dans le cerveau des patients, responsables de la destruction progressive des neurones et des pertes de mémoire. Administré par intraveineuse toutes les deux semaines, le Leqembi a démontré, lors d’essais cliniques, une réduction de 27% du déclin cognitif comparé à un placebo. Cette décision marque un tournant après un premier refus de l’EMA en juillet, lié aux risques d’effets secondaires graves, comme des œdèmes et des hémorragies cérébrales. Après un réexamen, l’EMA a estimé que les bénéfices du traitement l’emportaient sur les risques, mais uniquement pour une population restreinte de patients moins susceptibles de subir ces complications. Déjà approuvé aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans plusieurs autres pays, le Leqembi représente une lueur d’espoir pour les patients européens et leurs familles. Cependant, des étapes restent à franchir, notamment l’approbation finale de la Commission européenne et les négociations concernant son remboursement en France. _Vx

