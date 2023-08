Sandy Ground : suite des mesures proposées par la Collectivité

Dans le cadre de la Fête de Sandy Ground, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, est revenu sur les mesures qui seront prises et mises en place au bénéfice du quartier prioritaire qui fait partie, avec Quartier d’Orléans, de la Politique de la Ville.

Les subventions allouées aux associations de Sandy Ground seront multipliées par la Collectivité. Bon nombre de représentants étaient présents le 15 août dernier pour la fête du quartier : Sandy Ground on The Move Insertion, Madtowz, Vélo Club, Nature is The Key, etc. Associations actives et dévouées qui regorgent d’idées et de projets pour faire évoluer Sandy Ground. Des réunions de travail vont être régulièrement organisées entre la Collectivité et les associations pour s’assurer que l’argent alloué est « bien utilisé » et que les projets sont réalisés « de façon professionnelle ». Les réunions sous la présidence du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) contribueront au développement social du quartier de Sandy Ground. L’importance des conseils de quartier sur le lien social n’est pas non plus inconnue pour le président de la COM. Composés de personnes dévouées et qui s’impliquent au quotidien, les six conseils de quartier se doivent d’exister pleinement sur le territoire de Saint-Martin. Des négociations seront mises en place entre ces derniers réinstaurés et la Collectivité afin de coordonner au mieux les actions. Autre mesure mentionnée par Louis Mussington, la rénovation de la salle polyvalente de Sandy Ground, « d’ici la fin de l’année » où des activités artistiques et culturelles seront proposées aux jeunes du quartier pour lutter, entre autres, contre l’errance dans les rues qui constitue une urgence à gérer pour les officiels. La salle polyvalente sera également disponible pour le périscolaire et utilisée par les enseignants afin de maintenir les jeunes écoliers et collégiens du quartier le plus longtemps dans cette enceinte dédiée aux pratiques sportives, culturelles et artistiques. L’enlèvement des véhicules hors d’usage, la reconstruction du stade Albéric Richards, le projet de bassin nautique sont des projets en cours qui ont été mentionnés par Louis Mussington, enclin à participer activement au développement de Sandy Ground. Malgré les efforts de la Collectivité, la participation aux actions de formation mises en place dans le quartier fut la plus faible comparée à d’autres secteurs du territoire : « c’est triste parce que nous savons que beaucoup de jeunes hommes et de femmes de Sandy Ground n’ont pas terminé l’école et n’ont pas saisi cette opportunité. Nous devons aller de l’avant pour développer les compétences de la jeunesse » indiquait le président de la COM qui intimait les entreprises locales à engager les jeunes saint-martinois. _Vx

140 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter