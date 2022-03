Running : Samedi on fête les 10 ans de « La Saint-Martinoise » !

C’est en effet ce samedi 12 mars 2022 que l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin (ASCSM) fêtera les 10 ans de « La Saint-Martinoise », épreuve de course et marche 100% féminine.

Dix ans déjà ! Dix ans qu’à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’ASCSM a fait le choix de célébrer sportivement la Femme.

« La Saint-Martinoise » c’est l’occasion de bouger, de se faire plaisir, tout en s’amusant en relevant un défi : parcourir 5 km à son rythme dans Marigot, seule, entre copines, en duo mère fille, de 15h30 à 18h.

Une licence FFA (Fédération Française d’Athlétisme) ou un certificat de non contre-indication pour la course à pieds en compétition sera exigé, uniquement pour la course individuelle et mère-fille.

Pour les personnes inscrites, la récupération des dossards et des tee-shirts se fera ce vendredi 11 mars de 13h à 18h chez Sport Fit Hope Estate, et le samedi 12 mars de 8h à 12h, à la Halle des Sports Jean-Louis Vanterpool.

A noter que le mercredi 16 mars prochain, l’ASCSM propose aux jeunes filles des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème des établissements scolaires de Saint-Martin « La Saint-Martinoise Girls». Le rendez-vous est pris ! _AF

