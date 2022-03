Running : Le retour de la vie en rose à Saint-Martin !

A l’occasion de la 10ème édition de la Saint-Martinoise, 281 femmes ont pris le départ samedi après-midi de cette course et marche 100% féminine organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Après une édition 2021 marquée par la pandémie et l’obligation de restreindre le nombre de participantes, cette année le sport au féminin, avec l’esprit fun était de retour.

Pour cette 10ème édition, la Marraine était Claudine Désert, ancienne entraîneur de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin qui a fait spécialement le déplacement de la Guadeloupe. Elle était là au début de La Saint-Martinoise et faisait partie de ce petit groupe de femmes qui ont eu envie un jour de lancer un événement sportif dédié aux femmes à Saint-Martin.

Peu avant le départ de la course, l’hymne de Saint-Martin a été interprété A capella par Tamilla Chance

A 16 heures précises, le départ a été donné. Agnès Puigcerver de l’Avenir Sportif Club s’est tout de suite placée en tête de course et termine le parcours en 21’12 ‘’.

La première marcheuse, Lynn Taylor boucle la distance en 35’29’’. Enfin, dans la catégorie Mère Fille, c’est la Team Doranges qui pour la 3ème année remporte le titre.

Une belle édition anniversaire, qui s’est terminée par une séance de Socca Fit menée énergiquement par Learie, et une tombola pour laquelle 3 billets d’avion aller-retour Saint-Martin – Paris étaient mis en jeu par Air Caraïbes.

A noter que le 16 mars à 8h30, l’ASCSM propose une édition pour les scolaires. Sept écoles et collèges ont répondu présent, et 138 filles du CM1 à la 5ème sont d’ores et déjà inscrites.

Un grand bravo à l’équipe de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin pour l’organisation parfaite de l’événement ! _AF

Le classement final :

Course individuelle Misses (moins de 40 ans)

1 PAINES Félicia 21’47’’ (Avenir Sportif Club)

2 OVERATH CHARLOTTE 23’38’’ (IGR)

3 GAMIETTE Désirée 24’13’’ (Avenir Sportif Club)

Course individuelle Ladies (plus de 40 ans)

1 PAUL Murielle 21’33’’ (Avenir Sportif Club)

2 MANIEZ Nathalie 21’47’’ (IGR)

3 TCHERO Anne (DREAM OF TRAIL)

Marche

1 TAYLOR Lynn 35’29’’

2 LOUSSERT Cécile 37’13’’

3 BOUFFEL Valérie 39’16’’

Course

Mère Fille

1 TEAM DORANGES : PUIGCERVER Agnès et DORANGES Anaê

2 LES ASICS : CHILOU Océane CHILOU Sonia

3 CHIEN ET CHAT : THOMAS Cléo et THOMAS Jennifer

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui