RUNNING : J – 6 pour les Foulées de la Rentrée !

Les traditionnelles Foulées de la Rentrée 2023 auront lieu ce dimanche 1er octobre (course et marche de 5 km) sans oublier la course de 2 km pour les enfants nés entre 2009 et 2013.

Cette 22ème édition s’inscrit dans la cadre de la campagne d’Octobre Rose, mois national de lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, « qui peut sauver des vies », souligne le site de la Ligue nationale contre le cancer. « Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas ! ». Octobre Rose, c’est le mois où l’on s’informe et où l’on parle du cancer du sein autour de nous. Mais c’est toute l’année qu’il faut y penser !

Les inscriptions auront lieu ce samedi 30 septembre à la Halle des Sports de Marigot de 9h à 13h. Frais d’inscription : 10 euros ou 10 dollars (course et marche 5 km). La course de 2 km pour les enfants est gratuite.

Les fonds récoltés pour la Marche de 5 km seront reversés à une association. Venez nombreux, c’est pour la bonne cause ! _AF

