AGRICULTURE / Agri-Networking : de la fourche à la fourchette

La CCISM peut se réjouir du succès sans précédent de l’évènement Agri-Networking qui se déroulait les 20, 21 et 22 septembre derniers. La conférence d’inauguration comptait à elle seule plus de soixante-dix participants.

Lors de son discours, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM et en sa qualité de présidente de la Chambre d’agriculture de Saint-Martin, a mis en lumière la richesse agricole du territoire et les défis auxquels les agriculteurs locaux sont confrontés dont les changements climatiques majeurs. L’agriculture est en partie responsable, avec 37% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais elle constitue un levier essentiel d’action pour minimiser ces changements. Le secteur agricole doit s’adapter, innover et se réinventer pour assurer la pérennité de la production alimentaire. Pour le préfet Vincent Berton, sur un territoire avec 98% de l’alimentation de l’extérieur exposant à l’inflation et à l’empreinte carbone, l’agriculture est au cœur de tous les défis et le secteur reçoit le soutien de l’État. Le 1er vice-président de la COM, Alain Richardson, a quant à lui mis en exergue les difficultés de concurrence, de sécheresse et de manque d’eau tout en soulignant la résilience et la détermination des agriculteurs locaux à développer la filiale, ainsi que la volonté de la Collectivité de mettre en œuvre des dispositifs d’aide comme Green Up pour les professionnels du secteur. La thématique d’Agri-Networking a permis d’insuffler des conceptions innovantes qui seront certainement alimentées par le déplacement d’une délégation fin octobre au séminaire « Agricultures ultramarines face au changement climatique en outre-mer », organisé par la Chambre d’Agriculture France et l’ODEADOM qui rassemblera les acteurs ultramarins. Jean-Marc Blazy, directeur de recherche à l’INRAE et expert en agroécologie venu de Guadeloupe, a présenté lors de la conférence les projections climatiques et les impacts sur l’agriculture. Ce dernier préconise une agriculture climato-intelligente en combinant agroécologie et bio-économie et en associant les plantes et les animaux entre eux. Avec la micro-ferme guadeloupéenne de deux hectares, Karusmart, qui sert également de lieu de formation, Jean-Marc Blazy a détaillé les solutions proposées pour une agriculture dynamique, diversifiée et rentable (30.000€ de rentrées brutes). Il a ensuite été rejoint par Guy Anaïs, expert de la terre agricole saint-martinoise, pour répondre aux questions du public. Rassemblant une cinquantaine de personnes supplémentaires, l’atelier et les sessions d’information sur diverses thématiques comme la fiscalité et le régime agricole de la sécurité sociale ont permis de clarifier des questions cruciales pour les agriculteurs. _Vx

75 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter