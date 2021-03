Running // 1ère édition des 24 heures Dream of Trail : un satisfecit général !

Chapeau bas aux organisateurs et aux participants ! La 1ère édition des « 24 heures Dream of Trail » organisée par la très dynamique association « Dream of Trail » a connu un grand succès populaire le week-end dernier.

En attendant la Trans Soualiga prévue le 12 juin prochain, les membres de Dream of Trail ont eu la bonne idée d’inviter les passionnés de running à participer à cette nouvelle épreuve pas comme les autres. Les 24 heures Dream of Trail se voulait être uniquement un relais de partage et de convivialité entre les coureurs des différents clubs de l’île.

« Lorsque nous avons décidé d’organiser les 24H DREAM OF TRAIL, nous savions que c’était une occasion de fêter le running à Saint-Martin et le privilège de pouvoir courir quand et où nous voulons », souligne une des organisatrices, avant de rajouter « Ouvrir les 24H DREAM OF TRAIL à tous ceux qui avaient envie de partager cette belle aventure était une évidence. Merci à tous ainsi qu’à celles et ceux qui sont venus courir ou marcher et vivement l’année prochaine « !

La 1ère édition des 24H DREAM OF TRAIL a réuni plus de 60 participants qui se sont partagés 12 legs de 2h et qui ont couru 149,50 Km du vendredi 26 mars avec un départ fixé à 16 heures devant le Crédit Mutuel au samedi 27 mars pour une arrivée jugée à 16 heures au Friar’s Bay Beach Café. Tout au long du relais, les runners ont pu admirer une nouvelle fois la beauté de l’île et les nombreux points de vue à couper le souffle !

Les organisateurs tiennent aussi à remercier les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement : le Friar’s Bay Beach Café, la Collectivité de Saint-Martin, Crédit Mutuel, Delta Petroleum, Dry Tec, Haribo, Immun’Âge®, Johnny Wood Work, Lipstick, Longchamp, Malongo, One Love One Life One Island, Le Pélican, Quiksilver, Rapido Print, TriSport et Super U. _AF