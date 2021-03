Le président de la COM défend les intérêts de Saint-Martin auprès de plusieurs instances nationales

Après le ministère des finances et sa rencontre avec le ministre Bruno Lemaire, jeudi 25 mars, Daniel Gibbs s’est entretenu avec le président de l’Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau et son directeur général le préfet Monzani, sur le suivi des dossiers de la collectivité.

Le président s’est ensuite rendu à l’Elysée où il a été reçu par le conseiller Outre-mer du président de la République, François de Kerever. Une occasion d’évoquer les dossiers urgents pour Saint-Martin, en premier lieu desquels la situation sanitaire et la crise économique qui touchent le territoire et la vie des Saint-Martinois.

Le déplacement s’est achevé, le vendredi 26 mars dernier, avec la rencontre du président du Sénat, Gérard Larcher, auprès duquel Daniel Gibbs a défendu la nécessité de vacciner le plus grand nombre et de lever les motifs impérieux qui placent Saint-Martin sous cloche. Les problématiques sociales et économiques ont aussi été abordées.

Le président du Sénat, qui a déjà eu l’occasion d’effectuer un voyage officiel sur l’île, s’est montré très à l’écoute des préoccupations saint-martinoises et n’a pas manqué de témoigner son soutien au président Gibbs.

Un déplacement ô combien nécessaire en cette période de crise sanitaire pour défendre les intérêts de Saint-Martin et tenter d’obtenir des réponses favorables aux attentes de la population locale.