Retour d’une Mission Locale à Saint-Martin : une belle avancée collective au bénéfice de la jeunesse saint-martinoise !

La sénatrice de Saint-Martin, Annick Pétrus a participé lundi matin à une réunion avec M. Jocelyn Eloin, Directeur Général Adjoint en charge de la délégation au Développement Humain de la Collectivité, au cabinet de Brigitte Klinkert, Ministre chargé de l’insertion auprès d’Élisabeth Borne, Ministre du Travail et de l’Emploi, pour défendre le projet d’une Mission locale à Saint-Martin.

« Le Gouvernement nous a entendus et c’est avec une grande joie que je vous annonce le retour d’une Mission locale de plein exercice sur notre territoire », souligne la sénatrice. « Elle nous permettra de répondre à la demande légitime de nos jeunes saint-martinois, d’un espace d’écoute et d’accompagnement, pour faciliter leur intégration et insertion au sein de notre territoire », a-t-elle conclu.