MICRO-TROTTOIR // Démolition du kiosque à l’abandon sur le front de mer de Marigot prévue pour la prochaine basse saison : pour ou contre ?

« Contre. J’aurais préféré qu’ils sauvent le bâtiment actuel en temps et en heure, sans attendre 2021 pour faire quelque chose. Ou le reconstruire après l’ouragan s’il n’était pas possible de le réparer. Ce sont les années à l’abandon qui ont eu raison du kiosque que je connais depuis toujours. Depuis Irma, la place du front de mer, c’est comme un fantôme. J’ai beaucoup d’admiration pour tous ceux qui continuent à y travailler malgré tout. J’espère sincèrement que la reconstruction gardera l’âme de l’endroit en tout cas. » Iona

« Pour, à 100% pour. Ça fait plus de trois ans et demi que cet immeuble ravagé par Irma trône en place centrale de Marigot. C’est non seulement un triste spectacle pour les touristes mais ça prouve encore une fois la lenteur et les priorités de nos dirigeants. Moi j’ai connu Marigot en plein essor et c’était magique, le potentiel du front de mer est non seulement sous-estimé et sous-exploité mais il a été ignoré pendant trop longtemps, il faut que ça cesse. On verra ce que ça donne avec le projet de réaménagement qui devrait suivre dans la foulée, je suis sceptique mais optimiste. » Marie

« Je suis très impatient. On attendait ça depuis tellement longtemps. Mais qu’ils ne repoussent pas la démolition en fonction de leur agenda politique, il faut impérativement redynamiser le front de mer et lui rendre ses heures de gloire. J’aimerais bien savoir ce qui est prévu à la place aussi, et pour qui. Est-ce que ça va redevenir comme avant, avec les lolos ou est-ce que la configuration va être différente ? On a besoin d’être rassemblés, il y a trop de divisions. En tout cas, on peut être d’accord ou pas avec cette démolition, il fallait faire quelque chose pour enlever cette ruine du paysage quotidien. Ça fait fuir tout le monde.» Charles