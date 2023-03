RENCONTRE : Louis de Caunes, un Chef Saint-Martinois à Stockholm

Chef du restaurant et épicerie fine « Le Bon Plat » géré par un couple franco-suédois, Louis de Caunes est un Stockholmois d’adoption depuis 4 ans. Un atout pour l’Office de Tourisme, qui a pu compter sur ses talents culinaires pour préparer journey cakes, ribs et autres mets locaux lors de la première étape du roadshow scandinave. Mais qui est ce jeune homme ambitieux au parcours exemplaire ?

« En Suède, tout le monde parle anglais, ce qui facilite l’intégration », explique-t-il. Louis de Caunes a aussi trouvé dans ce pays beaucoup de bienveillance à l’égard des jeunes qui souhaitent entreprendre, et surtout, sa dulcinée.

Fils d’un médecin pédiatre, Louis a créé son propre chemin dans la cuisine depuis sa plus tendre enfance. Il quitte Saint-Martin pour l’Hexagone à l’âge de 15 ans et s’oriente vers une école de cuisine après le lycée. À 23 ans, il intègre un restaurant toulousain après un an et demi d’apprentissage, puis devient chef de cuisine chez Elior pour le bistrot du musée aéronautique de Toulouse. S’il se sent parfaitement intégré en Suède, Louis a encore un rêve : revenir sur son île natale pour développer une formation sur l’utilisation des produits de la terre dans la cuisine et sur l’art de la restauration. Un ambassadeur de choix dans les pays scandinaves !

