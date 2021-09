Rencontre Collectif/Etat/COM : Le président de la COM donne ses «versions »

Daniel Gibbs qui s’est dit «choqué » par certains propos tenus par les membres du collectif, a souhaité apporter la «deuxième version» de certains faits qui ont été exposés lors de la rencontre avec le collectif et le préfet. «Aujourd’hui, une seule version vous a été donnée, or dans une démocratie on demande toujours l’autre version», veut-il convenir. Et ainsi de donner sa version.

Le président de la COM a d’abord rectifié les affirmations de Lenny Mussington qui l’accusait d’avoir mis trois semaines à répondre à un courrier envoyé en août en plein conflit social à la COM. «Je suis parti 9 jours voir mes enfants en métropole. Vous avez envoyé un courrier sans numéro, adresse pour vous joindre… Ma vice présidente [Valérie Damaseau] m’a informé du courrier… Une réponse vous a été faite dans la semaine qui a suivi…», a expliqué Daniel Gibbs.

Le président de la COM a ensuite donné des précisons sur le recrutement de la secrétaire de la directrice générale des services (DGS) évoqué par un membre du syndicat Unit 978. Celle-ci a reproché à la DGS d’avoir recruté une personne extérieure à un poste de catégorie C alors que le rapport de la chambre territoriale des comptes préconisait que la COM devait privilégier les promotions en interne et ne pas créer de nouveaux postes de catégorie C. «La DGS avait d’abord recruté à ce poste une personne de la COM mais elle lui a dit qu’elle préférait en fait retourner à son précédent poste…», a expliqué le président. (soualigapost.com)