REGLEMENTATION / Saison touristique : des contrôles seront réalisés dans les commerces pour la protection des consommateurs

Alors que la saison touristique 2023-2024 vient de démarrer, le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, rappelle que la protection des consommateurs et le respect des règles relatives au droit de la consommation et au droit de la concurrence sont des priorités de l’État sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les agents de l’État, en particulier du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont pleinement mobilisés pour informer et accompagner les consommateurs et les entreprises, ainsi que pour effectuer des enquêtes et des contrôles. Ces contrôles concernent tant Saint-Barthélemy que Saint-Martin, et tous les secteurs d’activité (commerce, restauration, prestations touristiques, mais aussi services aux entreprises, etc.) En cas d’infractions, les constats effectués par les agents de contrôle peuvent entraîner des amendes administratives voire des suites pénales.

À Saint-Barthélemy, une opération de contrôle effectuée au mois de mai dernier a conduit notamment à constater des manquements dans plus d’une vingtaine d’établissements. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui concernés par des procédures d’amendes administratives. Des contrôles similaires ont également été opérés à Saint-Martin.

Dans ce contexte, le préfet Vincent Berton appelle chaque professionnel au respect de l’ensemble des textes légaux et réglementaires applicables à son secteur d’activité. Outre la protection du consommateur pour laquelle ces textes ont été conçus, il en va de la qualité de l’accueil offert sur nos deux îles, qui est un facteur déterminant de leur attractivité, notamment touristique. Les visiteurs comme les résidents doivent avoir confiance dans les biens et les services qu’ils achètent. Quelques établissements visiblement peu soucieux du respect des règles ne doivent pas ternir, par leur comportement, le travail réalisé au quotidien par tous les professionnels qui respectent les lois. C’est pourquoi, à l’aube de cette nouvelle saison touristique, le préfet annonce que des opérations de contrôle seront, de nouveau, très régulièrement organisées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au cours des semaines et des mois à venir.

